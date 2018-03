Man aangehouden voor schietpartij in Anderlecht

Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven over het onderzoek naar de schietpartij afgelopen weekend in een feestzaal in Anderlecht. Eén verdachte is aangehouden.

Enkele honderden Kosovaren vierden in de nacht van vrijdag op zaterdag in feestzaal Birmingham Palace in Anderlecht de tienjarige onafhankelijkheid van Kosovo. Het feest werd opgeschrikt toen een of meerdere personen het vuur openden op enkele feestgangers. Drie personen raakten daarbij gewond.

“Er heeft zich nadien een 24-jarige man aangegeven bij de politie”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Hij geeft toe te hebben geschoten en werd na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij werd in verdenking gesteld van poging doodslag en verschijnt later deze week voor de raadkamer.”

Over het motief van de schietpartij bestaat nog onduidelijkheid. Uit de verklaringen van de verdachte blijkt dat er een discussie is ontstaan tussen twee groepen op het feest. “Uit de verhoren die reeds werden afgenomen lijkt het niet om een politieke discussie te gaan, maar eerder om een ruzie in de privésfeer”, aldus Goeman.