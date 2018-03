Bij de marine zijn er nogal wat militairen die volgend jaar of in 2020 met pensioen gaan. Nu aanwerven is dan ook de boodschap. Dit jaar zoekt de marine meer dan 250 mensen. Voor de komende 5 jaar zijn het er zelfs 600. Daarbij zijn veel jobs voor hoogopgeleiden, maar die zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Zeker niet nu de economie weer aantrekt.