De Roover wil Puigdemont in de Kamer: "Ook als men Erdogan zou uitnodigen, zou ik de eerste zijn om te gaan luisteren"

De N-VA wil Puigdemont volgende week dinsdag in een zaal van het Parlement laten spreken over de toestand in Catalonië. "Het is gebruikelijk dat parlementsleden zaaltjes kunnen krijgen in de Kamer om activiteiten te organiseren", zegt Peter De Roover.

De fractieleiders moeten daarvoor groen licht geven, in principe in consensus. Dat staat morgen op de agenda. Maar er is verzet, onder meer van de Franstalige socialisten. "Dat verbaast mij niet alleen, het verontwaardigt mij ook sterk", reageert De Roover. "Het gaat hier over een democratisch verkozen Europees parlementslid gelegitimeerd door kiezers."

"Dat men het in zijn hoofd zou krijgen om de vrijheid van meningsuiting van dat soort mensen in de Kamer of Kamerinfrastructuur te beperken, dat kan er bij mij niet in. Ik reken op de democratische ingesteldheid van alle partijen."

De N-VA'er wijst erop dat het parlement een plaats is waar politieke gedachten uitgewisseld kunnen worden. "In de Conferentie van de Voorzitters werd opgemerkt: Wat als men morgen Erdogan uitnodigt? Ik heb daar onmiddellijk op gereageerd dat ik de eerste zal zijn om te gaan luisteren wat die vertelt. Iemand uitnodigen staat niet gelijk aan 100 procent goedkeuren van wat die persoon zegt."

De lezing van Puigdemont zou overigens voor een gesloten publiek gebeuren, enkel voor parlementsleden en medewerkers. "Dat zou ook kunnen op het hoofdkwartier van de N-VA", geeft Peter De Roover toe. "Maar hier wordt gewoon gebruik gemaakt van de normale procedures die parlementsleden hebben."