Nieuwe getuigenissen over misbruik in de sport: "Heb hele palet meegemaakt, tot verkrachting toe"

Tinneke Sonck werkt nu voor Paul Magnette, burgemeester van Charleroi, maar deed als kind aan turnen. "Ik ben als jonge turnster op verschillende manieren misbruikt geweest", getuigt ze. De man die haar misbruikte, was de trainer van de Franstalige turnvereniging waar ze trainde. Aanvankelijk gebeurde het misbruik in de sportzaal, waar het begon met een kus, aanrakingen, tot een kus op de mond.

"Ik was 7 en durfde niets te zeggen", vertelt ze. Maar het zou nog erger worden toe ze 9 was, tijdens een stage. Ze sliep met andere meisjes op één kamer. "Ik ben wakker geworden en hij zat naast mij. Hij boog zich voorover en begon mij te betasten onder mijn pyjama. Hij is toen met zijn vingers binnengedrongen." Tinneke besloot niks te zeggen, uit angst dat haar ouders haar zouden verbieden nog naar de club te komen.

Het verhaal van Jan Van Aken is zo mogelijk nog erger. Bij hem gebeurde het in een voetbalclub. "Ik ben van mijn 7 tot mijn 12 misbruikt geweest door mijn toenmalige voetbalcoach", getuigt hij. "Ik heb het ganse palet meegemaakt, tot verkrachting toe. Verschillende keren, tientallen keren, jaren aan een stuk."

Bij hem was de dader zijn voetbaltrainer, een kinderpsycholoog. "Een man die heel hoog aangeschreven stond in het dorp." Ook Jan durfde niets te ondernemen. "Hij had het vertrouwen van mijn ouders gewonnen. Op 9- of 10-jarige leeftijd ga je daar niet tegen in. Je bent overtuigd dat je niet geloofd gaat worden."

Tegen haar agressor kan Tinneke Sonck niets meer ondernemen. "Mijn feiten zijn verjaard", zegt ze. Toch hoopt ze dat haar getuigenis ogen zal openen, want de man in kwestie is nog altijd actief in de club waar ze heeft getraind. De man die Jan Van Aken heeft verkracht is uiteindelijk wel gestraft, maar de gebeurtenissenh hebben een verwoestende impact op Van Aken gehad. "Ik heb op het punt gestaan eruit te stappen", vertelt hij. Ik heb op de spoorweg gestaan."



Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op Zelfmoordlijn1813.be.