Nieuwe politieke partij Renew wil brexit stoppen

Als de onderhandelingen achter de rug zijn over het verlaten van de Europese Unie, wil Renew opnieuw een referendum organiseren. Want volgens de partij zullen veel mensen van idee veranderen.

Renew zegt dat ze inspiratie en advies hebben gekregen van En Marche. Dat is de burgerbeweging van de Franse president Emmanuel Macron, die in korte tijd heel groot is geworden. Er zijn in Groot-Brittannië wel al verschillende bewegingen opgericht die de brexit proberen te stoppen. Over dertien maanden zou Groot-Brittannië de EU moeten verlaten.