Olivier Maingain (DéFI): "Misschien intercommunale Publifin best opdoeken"

"Tot nu toe durft niemand meneer Moreau aan de deur te zetten", aldus Maingain tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Waver, waar hij de lijsten voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen in Waals-Brabant heeft gelanceerd. Hij haalt uit naar PS, MR en CDH, die volgens hem rond de Publifin-pot blijven draaien. "Ik meen mij nochtans te herinneren dat CDH niet wilde dat Moreau zou blijven."

Het Publifinschandaal barstte los in 2016: enkele tientallen lokale mandatarissen bleken royaal bij te verdienen voor hun lidmaatschap van adviesraden waarop ze meestal niet aanwezig waren. Het systeem was op poten gezet door Stéphane Moreau en PS-gedeputeerde André Gilles. Het schandaal kostte de kop van Waals minister Paul Furlan (PS), die politiek verantwoordelijk was.

"Politieke landschap vereenvoudigen"

Olivier Maingain wil het aantal intercommunales in Wallonië beperken tot een minimum en stelt voor om een aantal bevoegdheden naar de provincies over te hevelen. Volgens DéFI zou democratische controle op de werking zo beter kunnen worden georganiseerd. "We moeten keuzes maken en het Waalse politieke landschap vereenvoudigen, zelfs als sommige mandatarissen van dit georganiseerd systeem leven.

Tot nu toe staat DéFI - het voormalige FDF - vooral sterk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel. Na de breuk met de Franstalige liberalen van de MR in 2011 is DéFI meer een eigen politieke -sociaalliberale - koers gaan varen. De partij probeert zichzelf nu ook in Wallonë op de politieke kaart te zetten.