Ons land is nu twee dierenpartijen rijk: Welzijn, Mens & Dier voorgesteld in Sint-Truiden

De partij WM&D profileert zich als een linkse partij, maar met een focus op dierenrechten. "Een dier is geen gebruiksvoorwerp, maar moet zoals in Wallonië als een levend wezen met gevoelens erkend worden", zegt ondervoorzitter Lily Schelfhaut. "We zijn ook voorstander van een voedselbank voor huisdieren. Voor ons heeft elke inwoner recht op een huisdier als gezelschap, ongeacht zijn portefeuille", aldus voorzitter David Vanroelen.

Verder wil WM&D dat politici 30 procent van hun loon afstaan en maximum drie mandaten mogen combineren, waarvan slechts één mandaat bezoldigd mag zijn. "De lonen van politici zijn onverantwoord in vergelijking met de gewone mens. Ook ministers en politici moeten inleveren", zegt Vanroelen.

Daarnaast kiest de partij voor een socialer woningbeleid en de invoering van een vet- en suikertaks. "Ongezonde voeding moet duurder worden, terwijl de prijs van gezonde voeding omlaag moet. Daardoor stimuleren we ook de korte keten van producten", vult Schelfhaut aan.

Hoewel WM&D in Sint-Truiden al twee voorstellen tot kartelvorming kreeg, wil de partij nog even afwachten. "We zullen dan zeker garanties moeten krijgen, want we willen onze visies waarmaken. Onze standpunten vormen een belangrijk breekijzer voor ons en we koppelen die telkens terug naar onze achterban", aldus Schelfhaut.

De dierenpartij telt al meer dan 1.000 leden en merkt dat er ook in andere steden en gemeenten belangstelling is. Zo wordt er onder meer in Hasselt, Tienen, Leuven en Aalst aan een lijst gewerkt. In 2019 hoopt de partij zelfs Vlaams en federaal door te breken. "Onze ideeën komen van onze achterban en de verzuchtingen van mensen. In eerste instantie willen we dus op gemeentelijk vlak ons zegje kunnen doen, hetzij in het bestuur of in de oppositie", besluit Vanroelen.