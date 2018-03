Ook microplastics in vissen op grote diepte

De onderzoekers van de universiteit van Galway in Ierland namen stalen tijdens een oversteek van de Atlantische Oceaan. In het noordwestelijk deel gooiden ze hun netten uit op een diepte van 600 meter. Daar troffen ze een aantal dode diepzeevissen aan. Het ging om vissen met een lengte van 3,5 tot 59 centimeter. In driekwart van de vissen troffen de onderzoekers microplastics aan. Dat is één van de grootste concentraties die ooit gemeten zijn op die diepte.