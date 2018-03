Eenzaam oud worden op het platteland wordt onbetaalbaar

Vlaanderen vergrijst in een snel tempo. Volgens het Federaal Planbureau stijgt het aantal zestigplussers de komende jaren aanzienlijk: van 1,6 miljoen in 2014 naar 2,3 miljoen in 2060. Een stijging van 44,3 procent. Bij de 80-plussers is de stijging zelfs nog groter: van 361.000 in 2014 naar zo'n 800.000 in 2060. Dat is meer dan een verdubbeling. Bovendien zijn 80-plussers de groep die het meest zorg nodig heeft.

De thuisverplegers in Vlaanderen rijden samen 204 miljoen kilometer per jaar. Dat is 5000 keer de wereld rond.

"Nu blijven de mensen vaak lang in hun huis wonen, ook al is hun woning niet aangepast om op een comfortabele manier oud te worden", zegt Brecht Vandekerckhove, die namens het stedenbouwkundig studiebureau Atelier Romain aan de studie meewerkte. "Dat wordt dan opgelost door een bed in de living te zetten en thuisverpleging. Maar dat is eigenlijk op langere termijn, met de toenemende vergrijzing niet meer haalbaar. Thuisverplegers zijn nu al een knelpuntberoep en die mensen rijden nu al samen 204 miljoen kilometer per jaar. Dat is 5000 keer de wereld rond."

Maxime Anciaux - All rights reserved

"De grootste oplossing voor die problemen ligt hem in waar we gaan wonen", gaat Vandekerckhove verder. "Oudere mensen verspreiden over het platteland, daar moeten we vanaf. Het probleem is dat mensen het nog steeds moeilijk hebben met het concept ouder worden en daarom zo lang mogelijk thuis willen blijven. En dat komt vooral omdat er geen alternatieven zijn voor de eigen woning. Tenzij woonzorgcomplexen of serviceflats, maar die hebben een negatieve reputatie. Mensen percipiëren die vaak als een soort van wachtkamers voor de dood. Oudere mensen willen die negatieve keuze niet maken. Ze willen gewoon wonen."

Tegen 2020 zullen maar liefst 1 miljoen Belgen last hebben van eenzaamheid

Er zijn niet alleen de kosten voor de maatschappij, die verspreiding van ouderen over het Vlaamse platteland leidt ook tot eenzaamheid. "Studies tonen aan dat zo'n vijftig procent van de ouderen wel eens worstelt met eenzaamheid", zegt Vandekerckhove. "Een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2012 toonde aan dat tegen 2020, wat zo goed als morgen is, maar liefst 1 miljoen Belgen last zullen hebben van eenzaamheid en dat is toch wel een hallucinant cijfer."

De oplossing volgens de studie ligt in de diversifiëring van de woonopties voor ouderen. Voldoende alternatieve woonmogelijkheden aanbieden aan ouderen. "We stellen vast dat er in Vlaanderen na zoveel jaren van appartementsbouw veel te weinig appartementen zijn die 'ouderen-proof' zijn", zegt Vanekerckhove. "Daar zou de wetgever toch iets aan kunnen doen."