Oxfam verontschuldigt zich in Haïti voor schandaal

Gisteren heeft Oxfam een gesprek gehad met de Haïtiaanse regering. Dat was voor het eerst sinds het schandaal uitbrak over seksueel wangedrag van enkele medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië in Haïti.

De delegatie onder leiding van regionaal directeur Ticehurst werd ontvangen door de Haïtiaanse minister van Planning en Externe Coöperatie Fleurant, die zelf om het onderhoud had gevraagd. De delegatie overhandigde hem het interne rapport dat gisteren openbaar was gemaakt en bood ook excuses aan voor wat er in 2010 was gebeurd.