Plasmadonaties stijgen in 2017 met vijf procent, toch zijn er nog extra donoren nodig

Vorig jaar is het aantal plasmadonaties toegenomen tot 98.265. Dat is een stijging met 5.000 ten opzichte van 2016. Dat komt omdat het aantal plasmadonoren gestegen is en omdat die donoren gemiddeld ook vier keer per jaar langskomen om te doneren. Het Rode Kruis spreekt over een uitzonderlijk jaar want ook de gewone bloeddonaties en donaties van bloedplaatjes zitten in de lift. In 2017 kwamen in totaal 165.499 donoren langs bij het Rode Kruis, goed voor 411.955 donaties. De meeste mensen gaven bloed, samen goed voor iets meer dan 257.000 donaties. Er waren ook bijna 16.000 giften voor bloedplaatjes.

Elk jaar 5 procent meer

Toch is het Rode Kruis nog steeds op zoek naar extra plasmadonoren. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt An Luyten van het Rode Kruis :"De vraag naar plasma neemt elk jaar toe en de federale overheid verplicht ons om op vijf jaar tijd zelfvoorzienend te worden in plasma. Daarom moet het aantal plasmadonoren elk jaar met vijf procent stijgen." Het Rode Kruis zet daarom regelmatig campagnes op om mensen te motiveren om plasma te geven. Voorlopig staan de machines waarmee plasma kan afgenomen worden alleen in de vaste donatiecentra. Er wordt nu naar oplossingen gezocht om die machines ook bij mobiele bloedinzamelingen te kunnen inzetten en zo dus aan meer plasmadonaties te geraken.