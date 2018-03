Polen kapt massaal bomen in een van de laatste oerbossen van Europa

Polen overtreedt de Europese milieuwetgeving door massaal bomen te kappen in één van de laatste oerbossen van Europa. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie. Het bos van Bialowiézja strekt zich uit over tienduizenden hectaren, verspreid over Polen en Wit-Rusland. Het is beschermd als onderdeel van Natura-2000, een Europees netwerk van kostbare natuurgebieden. Het bos biedt ook onderdak aan ontelbare dierensoorten.