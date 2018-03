Politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen

De klusjesmannen bellen bij je aan en vragen of ze de tuin mogen onderhouden, bomen of hagen snoeien, het dak reinigen of asfalteringswerken kunnen uitvoeren. Het gaat vaak over mensen van uiteenlopende nationaliteiten. Het zou volgens de politie kunnen gaan om oplichters. Dorien Baens van Limburg Regio Hoofdstad: "Wanneer je erop ingaat worden de werken vaak niet goed uitgevoerd of gaat het om bedrijven die niet in orde zijn met hun papierwerk. Achteraf krijgen de mensen ook vaak een erg gepeperde rekening gepresenteerd, die niet in verhouding is met de werken die er gebeurd zijn."

De afgelopen dagen zijn er meldingen binnengekomen uit Kuringen, Tuilt en Halen. Heb je een verdacht voertuig opgemerkt? Noteer dan de nummerplaat en meld het via het noodnummer 101.

(foto: Pixabay)