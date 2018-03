Vondsten in recent ontdekte onderwatergrot in Mexico geven hun geheimen prijs

In de grot, twee met elkaar verbonden onderwatercomplexen met de naam Sac Actun en Dos Ojos die samen de grootste van de wereld vormen, zijn overblijfselen gevonden van uitgestorven diersoorten: olifantachtigen (gomphotheres) en reuzenluiaards, die wellicht tijdens het drinken in de put vielen.

Maar er liggen ook gebruiksvoorwerpen:verbrande botten van mensen, ongebakken aardewerk, brokstukken van bouwsels. Hoogstwaarschijnlijk is het de enige bestaande vindplaats met dergelijke voorwerpen, zeggen de wetenschappers.

Ze plaatsen het moment van ontstaan van de grot in het Pleistoceen, tussen 2,6 miljoen en 11.700 jaar geleden. De voorwerpen dateren uit de Mayatijd. Archeoloog Guillermo de Anda spreekt van "een indrukwekkend aantal voorwerpen, in een indrukwekkend goede staat." Het gaat onder meer om een altaarstuk van de Mayagodheid van de oorlog en de handel. "We zijn boven alles geïnteresseerd in materieel bewijs van hun allereerste rituelen", zegt De Anda.