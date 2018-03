Restorestjes aan de helft van de prijs? In Gent kan het via gratis app

Het idee voor "Too Good To Go" komt overgewaaid uit Denemarken. De applicatie heeft één doel: voedselverspilling tegengaan. Jonas Malisse leidt de lancering van de applicatie in België in goede banen. Hij was meteen gewonnen voor het idee. "Voedselverspilling is een heel modern probleem. Vroeger werd voedsel bewaard door het in te vriezen of het te pekelen, maar doordat we sneller zijn gaan leven en on the go eten, is er het probleem van de voedseloverschotten. De app brengt consumenten en handelaars samen. Een moderne oplossing voor een modern probleem."

De app is gratis te downloaden en werkt op een simpele manier. Wanneer je de app opent, zie je onmiddellijk de dichtstbijzijnde handelaars in jouw buurt die nog etensresten over hebben. Dat kan een volwaardige maaltijd zijn, enkele broden of wat soep. Via de app kan je een zogenaamde "magic box" bestellen en het aantal personen kiezen. Je krijgt meteen een bon op je smartphone en daarmee ga je op het afgesproken tijdstip naar de handelaar, met je eigen potjes of eigen zak. De betaling gebeurt helemaal via de applicatie.

Iedereen wint

Zo zijn er voordelen voor zowel consument als handelaar, vindt Malisse. "De consument kan aan maximum de helft van de prijs eten kopen. Het kan een ideale gelegenheid zijn om nieuwe zaken te leren kennen. De handelaars zijn op die manier ook zeker dat ze niets hoeven weg te gooien."

In Gent doen in eerste instantie 40 handelaars mee. Normaal zou de app tegen eind maart ook in Leuven en Antwerpen beschikbaar moeten zijn.