Socialistische overheidsvakbond ACOD staakt: "Regering moet werk maken lijst zware beroepen"

Volgende week dinsdag staakt de socialistische overheidsvakbond ACOD. Dat doen ze omdat de regering nog altijd geen lijst heeft van zware beroepen. En die is belangrijk want tegen 2030 stijgt de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Wie een zwaar beroep heeft mag vroeger stoppen. Een eerste wetsontwerp van de lijst heeft niet gehaald.

"Wij hadden een regeling voor de openbare diensten. Men heeft altijd gezegd dat die zo blijven gelden tot wanneer er uitsluitsel is over de lijst van zware beroepen. Maar die zekerheid is er op dit moment niet. De mensen dreigen hun oude regeling te verliezen en er is geen alternatief" besluit Chris Reniers in De Ochtend op Radio 1.