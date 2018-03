Syrische milities trekken Koerdische enclave Afrin in Noord-Syrië binnen, Turken openen het vuur

Volgens SANA, het persbureau van het regime van Bashar al-Assad, zijn vanmiddag enkele honderden pro-Assad-militairen de Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië binnengetrokken. Dat gebeurde met toelating van de Syrisch-Koerdische militie YPG die Afrin controleert. Volgens de beelden gaat het niet echt om het leger, maar om pro-Assad-milities in terreinwagens.



Kort daarop hebben de Turkse troepen "waarschuwingsschoten" afgevuurd op de pro-Syrische milities die op 10 kilometer van de stad Afrin binnen de enclave zouden staan. Wel lijkt de kans op een rechtstreeks treffen tussen het Turkse en Syrische leger nu groot te worden. De Syriërs en de Koerden zeggen dat ze samen de strijd gaan voeren "tegen de Turkse agressie en voor de eenheid van Syrië".



Zondagavond hadden de Syrische Koerden en het Syrische regime een akkoord gesloten, waarbij Syrische troepen Afrin mochten binnentrekken. Die enclave is in handen van de Koerdische militie YPG, maar ligt geïsoleerd van het veel grotere Koerdische gebied in het noorden en het oosten van Syrië.

Sinds 19 januari voert het Turkse leger samen met pro-Turkse rebellen uit Syrië zoals het "Vrije Syrische Leger" een offensief tegen Afrin om er de Koerden te verdrijven. Dat offensief schiet echter niet echt op en de Turken en hun bondgenoten hebben al ernstige verliezen geleden.

Om wat meer zicht te krijgen op de situatie, is hier een link naar een kaart met wie wat controleert in Syrië. Koerdisch gebied is in het geel, Afrin ook als u inzoomt op de cirkeltjes met incidenten in het noordwesten van Syrië. Assad-gebied is roze, Syrische rebellen in het groen, grijs is nog in handen van IS.