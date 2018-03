Verschillende ongevallen met trams en bussen van De Lijn in Antwerpen: één vrouw overleden

Vrouw gekneld onder bus in Borgerhout

Het Antwerpse tram- en busnet kende vandaag een incidentrijke dag. Rond de middag raakte een oudere vrouw zwaar gewond in Borgerhout. "De vrouw liep op de Turnhoutsebaan en wilde de bus nog halen", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Ze liep naar de voordeur van de bus maar om een of andere reden is ze ten val gekomen en van het perron gevallen. Zo is ze onder de wielen van de bus terechtgekomen." De brandweer heeft de vrouw bevrijd door de bus op te krikken. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze in de loop van de dag overleden.



Wommelgem

In Wommelgem ging het om een tram die uit twee tramstellen bestond. "Een daarvan is ontspoord en gekanteld," zegt Sonja Loos van De Lijn. "We hebben nog geen zicht op wat er precies gebeurd is."

Alle gewonden konden op een veilige manier uit de gekantelde tram worden gehaald.

De Antwerpse tramlijn 8 wordt voorlopig omgeleid. Hoelang dat gaat duren, is nog niet duidelijk. "De hinder kan hier nog een tijdje aanhouden", zegt Joachim Nijs van De Lijn. "Al is het maar omdat de trams nog weggetakeld moeten worden. Dat kan in de loop van de dag nog wel wat verkeershinder veroorzaken". (lees verder onder de video)

Bus en tram botsen frontaal in Deurne

In Deurne gebeurde het ongeval op het kruispunt van de August Vandewielelei met de Ruggeveldlaan. Door een onduidelijke oorzaak is de tram linksaf gereden, in plaats van rechtdoor. De buschauffeur zag dit te laat, en is frontaal op de tram gereden. De buschauffeur zat gekneld, hij moest worden bevrijd. In totaal raakten zo'n 25 mensen lichtgewond. Er is heel wat hinder voor het lokaal verkeer.

