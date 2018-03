Turtelboom neemt eerste horde voor Europese Rekenkamer

Turtelboom kreeg goede punten door haar "energieke en enthousiaste indruk". Dat ze een vrouw is, speelde ook een rol: ze kan zorgen voor meer genderevenwicht in de Europese Rekenkamer. Haar ervaring als minister en achtergrond als student en docent Economie aan de Universiteit van Yale kon rekenen op bijval.

De liberale oud-minister kreeg ook enkele kritische vragen, onder meer van het uiterst linkse parlementslid Luke Ming Flanagan uit Ierland over de "Turteltaks". "Tast dat uw geloofwaardigheid niet aan?", vroeg Flanagan zich af. Turtelboom repliceerde: "Wanneer de regering een beslissing neemt, heb je rechters die die beslissing kunnen opschorten. Dat is de rechtsstaat. We hebben een onafhankelijk Grondwettelijk Hof. Dat Hof is niet alleen tussengekomen in mijn zaak, maar in veel andere zaken."