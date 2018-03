Twee verdachten van verkrachting en moord op meisje gelyncht in India

De twee mannen waren opgesloten in een politiekantoor in het noordoosten van India. Ze werden ervan verdacht een vijfjarig meisje te hebben verkracht en vermoord in een naburig dorp.

Een menigte van zo'n duizend mensen eiste van de lokale politie dat ze de verdachten zou uitleveren. Toen de politie dat weigerde, werd het kantoor bestormd door de menigte. De lokale politie was amper vijftien man sterk en kon de woedende menigte niet stoppen.

Hoewel de wetgeving in India de voorbije jaren strenger is geworden, blijft verkrachting, onder meer van erg jonge kinderen, er veel voorkomen.

Het Indiase gerecht onderzoekt de lynchpartij.