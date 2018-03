Twitter reageert: "Deze 'prestatie' verdient gewoon een verfilming"

"Canadese Sharpe wentelt en zweeft naar goud in de halfpipe", blokletterde onze sportwebsite Sporza, maar die medaille was heel ver weg voor Swaney. Want vergeleken met de voorlaatste in de eindstand was er nog een opmerkelijk puntenverschil. Dat de Amerikaanse met Hongaarse roots zich überhaupt kwalificeerde had dan ook alles te maken met het selectiesysteem, dat eiste dat ze zich meerdere keren moest plaatsen bij de top 30 tijdens World Cup-evenementen. Swaney koos dan voor die wedstrijden waar er geen 30 deelnemers aanwezig waren. Een tactiek die uiteindelijk lukte. Dankzij haar Hongaarse grootouders kon ze ten slotte voor Hongarije uitkomen.

Maar veel liet ze niet zien en ze werd al snel vergeleken met Eddie the Eagle of met het Jamaïcaanse bobsleeteam, dat zich ook verrassend voor de Winterspelen van 1988 geplaatst had. Ook van hun fratsen werd een film gemaakt, "Cool runnings". Swaney liet alvast volgende "prestatie" optekenen: