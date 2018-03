Vader verdwenen Nathalie Geijsbregts doet emotionele oproep

Toch is Eric Geijsbregts niet naïef. "De kans dat de man komt opdagen is natuurlijk erg klein, maar ik zal er wel staan, maandag. Ik hoop vooral dat mijn oproep toch iets zal losmaken bij de dader. Binnenkort is de man er misschien niet meer, of misschien is hij al gestorven. Maar bij het dossier van de Bende van Nijvel is er toch ook iemand die op zijn sterfbed een bekentenis heeft afgelegd. Misschien kan de ontvoerder wel iets achterlaten in een brief bij zijn testament of bij zijn erfgenamen zodat we toch de plaats van het lichaam kunnen te weten komen en we dit kunnen afsluiten."



Intussen werd de oproep (zie foto onder) al ruim 2.300 keer gedeeld en door tienduizenden mensen gezien.

Foto: Belga (archief)