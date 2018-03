Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen plannen gezamenlijke regeringstop in 2018

Noordrijn-Westfalen is niet alleen de naburige deelstaat van België, maar is met 18 miljoen inwoners ook de dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland. Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen onderhouden al langer nauwe banden. Zo is de haven van Antwerpen een belangrijke logistieke poort voor veel bedrijven uit Noordrijn-Westfalen en is er nauwe samenwerking op het vlak van de chemische industrie.

Het is daarom geen toeval dat de Vlaamse regering en de regering van Noordrijn-Westfalen in 2015 al eens een gezamenlijke regeringstop organiseerden. Bourgeois en Laschet hebben nu afgesproken dat er dit jaar nog een vervolg komt. "Bedoeling is dat de verschillende vakministers dan van ideeën kunnen wisselen over gezamenlijke dossiers, zoals de ministers van Economie over de chemie of de ministers van Verkeer over de IJzeren Rijn", aldus Laschet.

De IJzeren Rijn is de historische spoorverbinding die de haven van Antwerpen verbindt met het Duitse Ruhrgebied. Volgens minister-president Bourgeois is het de bedoeling dat er een oplossing komt tussen de vijf betrokken partijen (Vlaanderen, België, Noordrijn-Westfalen, de Duitse Bondsregering en Nederland). Vlaanderen hoopt dat een recente studie, waaruit blijkt dat de zogenaamde Rhein-Ruhr-Rail Connection of het zogenaamde '3RX-tracé' het beste tracé zou zijn, het dossier uit het slop kan halen.

Volgens Laschet geeft Noordrijn-Westfalen ook de voorkeur aan dat 3RX-tracé boven het historische tracé, want naast dat historische tracé staan intussen veel woningen.