Syrische leger doodt 250 burgers en bombardeert zes ziekenhuizen in Oost-Ghouta

De enclave van Oost-Ghouta ten noordoosten van Damascus is al sinds 2012 in handen van rebellen. Al die tijd was het gebied omsingeld door het regeringsleger van president Bashar al-Assad. Ongeveer 400.000 burgers zijn daar afgesloten van de buitenwereld en hulpverleners spreken over een dramatische humanitaire situatie met grote tekorten aan voedsel en medische voorzieningen.

De voorbije maanden heeft Assad de bombardementen op Oost-Ghouta opgevoerd en vooral sinds zondag wordt het gebied zwaar gebombardeerd, onder meer met de gevreesde vatenbommen. Sindsdien zijn er al zeker 250 doden en 850 gewonden gevallen. Dat zouden dan de dodelijkste 48 uur geweest zijn in de Syrische burgeroorlog sinds een gasaanval in 2013.



Erger nog: er zijn ook zes ziekenhuizen gebombardeerd, wat in strijd is met het oorlogsrecht. Drie van die ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar, twee andere slechts beperkt. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen is een van de ziekenhuizen gebombardeerd door Russische vliegtuigen die Assad ondersteunen. Amnesty International veroordeelt het geweld als "flagrante oorlogsmisdaden".



"Onze ziekenhuizen liggen vol gewonden, en verdovingsmiddelen en andere belangrijke geneesmiddelen raken op", zegt een arts aan het Duitse persagentschap DPA. Volgens hem wordt er vanuit vliegtuigen op alles geschoten wat maar beweegt. Omdat ook ziekenwagens en reddingsdiensten niet gespaard worden, sterven gewonden in de straten en onder het puin.