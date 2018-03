"De kernuitstap kost gezinnen 15 euro per jaar"

De vier energieministers van ons land hadden eind vorig jaar een akkoord over een Energiepact, waarin de krijtlijnen staan van ons energiebeleid op de langere termijn. Het pact ging uit van de kernuitstap in 2025 maar meerderheidspartij N-VA drong aan op meer cijferwerk: wat zou de sluiting van de kerncentrales kosten? Want de kernenergie die we zouden schrappen, moet wel vervangen worden door andere energiebronnen. Zolang daar geen duidelijkheid over was, wou N-VA het Energiepact niet goedkeuren.