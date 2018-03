"Gebruik de woningpas om oude houtkachels te inventariseren"

Houtkachels zijn een belangrijke bron van hernieuwbare energie maar zijn tegelijk vervuilend omdat ze fijnstof uitstoten. (zie artikel hiernaast) Vooral bij oudere modellen zou de uitstoot hoog zijn. "Nieuwe modellen stoten tot 12 keer minder fijnstof uit dan oude", zegt Dirk Gommeren van Agoria. "Het is dan ook aangewezen om die oude toestellen te vervangen."

Agoria wil dat de Vlaamse regering in de eerste plaats begint met een inventaris aan te leggen van alle houtkachels die er in Vlaanderen zijn. De woningpas die dit jaar in Vlaanderen wordt ingevoerd, zou volgens Agoria hierbij kunnen helpen. "Via de woningpas zouden alle verwarmingsbronnen in onze Vlaamse huizen in kaart kunnen worden gebracht. Zo kunnen we de oldtimers onder de houtkachels opsporen en in een tweede faze vervangen door moderne modellen die niets of nauwelijks nog iets uitstoten", aldus Gommeren.

Volgens een schatting van Agoria zouden 6 op de 10 houtkachels in Vlaanderen toe zijn aan vervanging.