CEO Dutordoir: "NMBS moet af van militaire, hiërarchische cultuur"

Op 7 maart is Sophie Dutordoir 1 jaar CEO van de NMBS. In dat jaar heeft ze maar 1 keer met de pers gesproken. Nu, naar aanleiding van de "Pano"-reportage, doet ze dat opnieuw. Zelf is Dutordoir niet te zien in de reportage, en daar had ze ook bewust voor gekozen. "Er was mij verteld dat de reportage over het leven achter de schermen van de spoorwegen zou gaan. Ik wou mijn medewerkers voluit de kans geven om zélf hun verhaal te doen, om de kijker duidelijk te maken waar zij zich dag in dag uit bij de NMBS mee bezig houden."



Heel wat medewerkers hadden aan de reportagemakers verteld dat ze zich bij de NMBS de laatste jaren niet echt gewaardeerd voelen. Dat ze overstelpt worden met regels en dat ze zich gereduceerd voelen tot een onderdeel van een machine. De topvrouw van de NMBS kan zich vinden in die kritiek. (klik op het fragment hieronder)

Nieuwe bedrijfscultuur

Dutordoir wil bij de NMBS een nieuwe bedrijfscultuur installeren. "Ik wil al die mensen van goede wil die hier werken meer autonomie en verantwoordelijkheid geven, hen vrijlaten om zelf initiatieven te nemen. De focus bij de NMBS moet liggen op de eigen mensen én op de klant. Ik heb gemerkt dat mensen hier elkaar aanspreken met een nummer. Daar moeten we van af, ook van die hiërarchische, militaire structuur."



Een nieuwe bedrijfscultuur betekent ook betere communicatie. Toen Dutordoir een jaar geleden bij de NMBS begon, had maar de helft van de medewerkers een eigen e-mailadres. Intussen heeft iedereen een eigen e-mailadres, en in het najaar zal iedereen ook moderne communicatietoestellen hebben. Dat de NMBS zo lang een archaïsch bedrijf is geweest, ligt volgens Dutordoir aan beslissingen uit het verleden. (Klik op het fragment hieronder)

Bpost en Proximus als voorbeelden

Bij de NMBS is er geen ruimte meer voor politieke benoemingen, zegt Dutordoir. Mensen worden voortaan alleen nog gekozen voor hun vaardigheden en kwaliteiten. En alle leidinggevenden zullen opnieuw op cursus moeten. "Mijn kaderleden moeten leren chef te zijn. Ze moeten alle soorten boodschappen kunnen overbrengen, goede maar ook slechte. En ze moeten leren hun verantwoordelijkheden op te nemen als individu. Als ik nu vraag wie er voor een bepaald project verantwoordelijk is, gaan er 30 vingers de lucht in. Zo werkt het niet. Je kan maar één eindverantwoordelijke hebben, die aan 29 mensen delegeert."

Dutordoir wil de NMBS even slagvaardig maken als Bpost en Proximus, 2 andere overheidsbedrijven. Daarvoor dient iedereen samen te werken: het personeel, de vakbonden, maar ook het directiecomité en de raad van bestuur. Medewerkers die in de Pano-reportage anoniem hebben getuigd, hoeven alvast geen schrik te hebben dat de grote baas hen zal bestraffen. Iedereen moet voor Dutordoir zijn of haar mening kunnen uiten, zonder angst voor wie dan ook. (klik op het fragment hieronder)

