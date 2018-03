"Noord-Korea annuleerde ontmoeting met Pence tijdens Winterspelen"

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence woonde eerder deze maand de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea bij. Ook vertegenwoordigers van het Noord-Koreaanse regime waren daarbij aanwezig, onder andere de Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Het zou blijkbaar de bedoeling geweest zijn dat Mike Pence en Kim Yo-jong elkaar in de marge van de Winterspelen hadden ontmoet. Dat zou de eerste officiële interactie tussen vertegenwoordigers van Noord-Korea en de Amerikaanse regering geweest zijn. Buitenlandse Zaken in de VS zegt nu dat die ontmoeting niet is doorgegaan omdat de Noord-Koreanen zich op het laatste moment teruggetrokken hebben.

"Toen de mogelijkheid van een kort gesprek met de Noord-Koreaanse delegatie zich voordeed, was vicepresident Pence bereid om deze kans te grijpen en de boodschap mee te geven dat het noodzakelijk is dat Noord-Korea zijn nucleaire programma opgeeft", zegt woordvoerster Heather Nauert. "Op het laatste moment besliste de DPRK (de Noord-Koreaanse staatspartij) om de ontmoeting niet te laten doorgaan. We betreuren het dat ze die kans niet gegrepen hebben."

Noord-Korea heeft niet gereageerd op de uitspraken van Buitenlandse Zaken in de VS.