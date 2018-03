"Opnieuw smokkelorganisaties actief rond snelwegparking Jabbeke"

Gisterenmorgen werden in Gistel 14 mensen aangetroffen in een koeltransport. Het ging vooral om mensen uit Irak. Het koeltransport was niet in werking. De chauffeur had nachtrust genomen op de parking van Jabbeke, en dus waren die mensen daar vermoedelijk in de vrachtwagen geklommen. De binnenkant van de deuren van het koeltransport was beschadigd, alsook de isolatie.

Eergisteren waren ook al groepen van 11 en 20 transmigranten gesignaleerd, die naar over de brug naar de snelwegparking van Jabbeke aan het wandelen waren. Ook afgelopen nacht werden grote groepen gesignaleerd. In een bushokje in Jabbeke werden ook 12 Irakezen aangetroffen.

Volgens het parket van Brugge is het duidelijk dat smokkelorganisaties opnieuw actief zijn rond de parking van Jabbeke, waarbij ze hun vluchtelingen naar de parking sturen om op vrachtwagens gestopt te worden.

Enkele weken geleden besliste minister van binnenlandse zaken Jambon nog om de privébewaking van snelwegparkings op te drijven, ook in Jabbeke. Net daarvoor was er nog een transmigrant uit Ethiopië doodgereden lans de E40. Dat gebeurde toen hij vluchtte voor een politiecontrole.