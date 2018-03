Derde procesdag Hardy: vertoning gruwelvideo is stopgezet

In totaal moesten de juryleden een film van zowat 40 minuten bekijken. Zij moesten in de zaal blijven, maar konden wel de blik afwenden of de oren sluiten. Mochten zij de zaal verlaten hebben, dan is dat een procedurefout. De beelden zullen morgen niet meer vertoond worden. Wellicht zal het hof gebruik maken van foto's.

Vandaag was een zware procesdag voor de slachtoffers en nabestaanden, omdat de video zou getoond worden waarop de moord te zien is op Linda Doms, het laatste slachtoffer van Hardy. Die beelden zijn erg gruwelijk. Op vraag van alle partijen besliste de voorzitter van het assisenhof om de beelden achter gesloten deuren te tonen. Slechts twee personen van de burgerlijke partijen bleven zitten bij het begin van de vertoning. Een van hen verliet de zaal na een tijdje. Na twee fragmenten werd de vertoning stopgezet wegens te heftig.

Drie dagen te lang op vrije voeten

De geheugenkaart waarop de beelden stonden werd door de politie tijdens een huiszoeking gevonden in de wasmachine van Hardy. Maar ze werden pas drie dagen na de vondst bekeken, weliswaar met een weekend tussen. In die tijd werd Hardy weer vrijgelaten. De voorzitter van het assisenhof legde daar vandaag de nadruk op. Maar volgens de politie kon het ook een geheugenkaartje zijn dat per ongeluk in de wastrommel was gevallen.