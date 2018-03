"We hebben hier te doen met een modelwolf, een wolf zoals we hem graag hebben"

Het lijkt er steeds meer op dat wolvin Naya zich definitief in ons land heeft gevestigd. Dat weten we aan de hand van de gegevens van een GPS-zender die om haar hals hangt. Naya loopt nu al sinds begin januari rond in de brede omgeving van Kamp Beverlo in Leopoldsburg. Ze heeft ongeveer een maand geleden twee schapen doodgebeten, maar daar is het bij gebleven. Ze voedt zich vooral met reëen, everzwijnen en kleinere prooien. Volgens experts gedraagt ze zich voorbeeldig en wordt ze wellicht een vaste bewoner van ons land. Jan Loos van welkomwolf.be heeft het over "een modelwolf".