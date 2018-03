"Weinig vooruitgang" qua erkenning voor vrouwen bij Oscars

Uit de studie van het Women's Media Center blijkt dat 77% van de genomineerden in de "achter de schermen"-categorieëen mannen zijn en slechts 23% vrouwen. Het Women's Media Center stelt dat het aantal vrouwen slechts lichtjes gestegen is ondanks druk van vrouwen en hun bondgenoten om een grotere zichtbaarheid te krijgen in alle onderdelen van de filmindustrie.

Volgens het rapport heeft Rachel Morrison (foto hieronder) geschiedenis geschreven door als eerste vrouw een nominatie voor een Oscar in de wacht te slepen in de categorie camerawerk voor "Mudbound". Dit jaar worden de Oscars voor de 90e keer uitgereikt. "Morrison heeft het glazen plafond in deze categorie doorbroken en we zijn erg blij met deze historische gebeurtenis", zegt Julie Burton, voorzitter van het Women's Media Center. "We zijn erg trots op de inspanningen van alle vrouwen die grenzen in de filmindustrie proberen te doorbreken."

Ook Greta Gerwig, schrijver en regisseur van "Lady bird", is nog maar de vijfde vrouw ooit die genomineerd is als beste regisseur.

AP

Volgens het rapport kwamen er in bepaalde categorieën wel vrouwen bij, maar in andere categorieën zitten dan weer minder vrouwen waardoor het totale percentage slechts lichtjes stijgt. In elke categorie zijn vrouwen genomineerd, behalve in de categorieën soundtrack, geluidsmontage en speciale effecten. Kostuumontwerp is de enige categorie waarin vrouwen evenwaardig vertegenwoordigd zijn.

Dee Rees ("Mudbound") is de eerste zwarte vrouw die genomineerd is in de categorie bewerkt scenario. Mary J. Blige (foto hieronder), die ook in de film te zien is, is de eerste vrouw die in hetzelfde jaar een nominatie heeft voor origineel nummer en in een acteercategorie (beste actrice in een bijrol).

AP

"De afwezigheid van vrouwen in cruciale posities achter de schermen betekent dat vrouwen in de sector kansen op erkenning en macht mislopen", benadrukt Burton. "Daarnaast krijgt de maatschappij op die manier ook de visie, de invalshoeken en de creativiteit van vrouwen niet te zien. Op een moment waarop vrouwen meer macht en zichtbaarheid vragen moet dit een wake-upcall zijn voor Hollywood. De boodschap is: de tijd voor ongelijkheid is voorbij."

De studie merkt ook op dat verschillende films die door vrouwen gemaakt werden geen Oscarnominatie kregen, onder meer "Wonder Woman" van Patty Jenkins, en dat gendergelijkheid voor het eerst een thema is tijdens grote prijsuitreikingen zoals de Golden Globes met de "Time's up"-beweging tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

"In deze tijd moeten er echt dingen veranderen", zegt Pat Mitchell van het Women's Media Center en van het Sundance Institute. "De verandering moet komen van bij de mensen die nu de macht hebben en we weten dat machthebbers altijd al moeite gehad hebben om die macht af te geven. Dit is een werk van lange adem, maar de verandering zal er komen. Time's up (de tijd is op)."