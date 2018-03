Zeker 35 doden bij busongeluk in Peru

In Peru is een lijnbus om 07.20 uur Belgische tijd op de Panamericana in een tientallen meters diepe ravijn gestort. Dit gebeurde bij de stad Camana in het departement Arequipa.



Naast minstens 35 doden zijn er nog eens twintig gewonden die naar nabije ziekenhuizen zijn overgebracht. In de bus was plaats voor 45 passagiers.



De Panamericana verbindt over duizenden kilometers weg het zuiden met het noorden van het Amerikaanse dubbelcontinent.



In Peru ontstaan er dikwijls busongelukken omwille van de slechte staat van de wegen.