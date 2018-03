41.000 artefacten in beslag genomen tijdens internationale operatie tegen kunstsmokkel

Munten, schilderijen, tekeningen, meubels, muziekinstrumenten, porselein, archeologische en paleontologische objecten, boeken, manuscripten en sculpturen: ze maken allemaal deel uit van de liefst 41.000 artefacten die tijdens een grootschalige, internationale operatie in beslag zijn genomen.

De operatie liep van oktober tot begin december 2017 en was tweeledig. Enerzijds was er een luik met de codenaam Athena, waaraan de Werelddouaneorganisatie en Interpol meewerkten. Anderzijds was er een luik met de codenaam Pandora II, waaraan de Spaanse politie Guardia Civil en Europol meewerkten. Alles samen waren 81 landen betrokken.

Naast de inbeslagnames hebben de betrokken diensten tienduizenden controles uitgevoerd in luchthavens, zeehavens, grensposten, veilinghuizen, musea en private eigendommen. Op basis hiervan zijn 200 onderzoeken geopend en zijn 53 mensen opgepakt.