60 procent minder illegale migranten naar Europese Unie

In 2017 slaagden opvallend minder mensen zonder papieren erin om via de zee de buitengrenzen van de Europese Unie over te steken. Frontex, de Europese grenswacht, registreerde 204.718 "illegale grensoverschrijdingen". Dat zijn er 60 procent minder dan in 2016 (511.046) en nog een pak minder dan in het recordjaar 2015 (meer dan een miljoen).