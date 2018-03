71 jobs bedreigd bij Nortek Menen

Nortek Global maakt toestellen voor verwarming, ventilatie en koeling. In ons land werken er 88 mensen in het bedrijf in Menen én in een verkoopkantoor in Zaventem. De toestellen die het bedrijft maakt, werken vooral met gas en daar is altijd maar minder een markt voor. Er is ook meer en meer concurrentie van alternatieve technologieën zoals warmtepompen. Daarom zal er in Menen niets meer geproduceerd worden.

Koude douche

17 mensen zouden dus mogen blijven. Voor de anderen geldt de wet op collectief ontslag, dat betekent dat directie en vakbonden samen bekijken onder welke voorwaarden het ontslag moet gebeuren. De mensen worden dan ook geholpen om ander werk te vinden. Voor de werknemers was het vanochtend een koude douche.