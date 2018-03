“Ook in ons land een debat over verbod niet-medische besnijdenis bij kinderen”

Het IJslandse voorstel heeft ook in ons land artsen aan het denken gezet. Fertiliteitsexperte Petra De Sutter van de Gentse Universiteit zou het voorstel niet blindelings overnemen, maar voor haar is het IJslandse voorstel een goede aanzet om ook in ons land een debat ten gronde te voeren.

“Ik denk niet dat het een voorstel is dat we zomaar moeten gaan overnemen en invoeren. Een verbod zonder enige dialoog met de betrokkenen is iets wat toch niet zou werken en dit is niet de politieke oplossing waartoe we moeten gaan", vindt De Sutter.

"Maar de realiteit is wel dat we hier zitten met een conflict tussen verschillende mensenrechten en ik denk dat het goed is dat we daarover praten en dat we kijken of we daar tot een oplossing of compromis kunnen komen waar iedereen zich kan achter scharen."

"Het is niet mijn visie dat dit opgelegd moet worden en bepaalde gemeenschappen moeten geschoffeerd worden daarmee", verklaart De Sutter. "Daar geraak je geen stap mee vooruit.”