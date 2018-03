AZG: "13 hulpposten verwoest voorbije drie dagen in Oost-Ghouta, Syrië"

“De nood aan levensreddende medische zorg is bijzonder hoog in Oost-Ghouta,” zegt Lorena Bilbao, verantwoordelijke voor de hulpprojecten van Artsen Zonder Grenzen in Syrië. “We kunnen een aantal ziekenhuizen helpen met de bevoorrading van bepaald medisch materiaal, zoals hechtingsdraad en infuusvloeistof. Maar er zijn ook dingen die wij niet meer kunnen leveren en waarvan de voorraad totaal uitgeput is, zoals bloed, verdovingsmiddelen en intraveneuze antibiotica.” Dat zijn zaken die cruciaal zijn voor chirurgie. Het gebrek eraan is alarmerend, zeker gezien de intensiteit van het geweld.