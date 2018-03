Samusocial: Peraïta en Mayeur moeten elk ruim 100.000 euro zitpenningen terugbetalen

Afgelopen zomer raakte bekend dat de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta hoge vergoedingen kregen omdat ze in het bestuur zaten van daklozenorganisatie Samusocial. Volgens het duo vergaderden ze regelmatig, maar van die vergaderingen werd geen enkel bewijs gevonden. Er waren geen uitnodigingen, geen verslagen zelfs geen mails waarin over de vergaderingen werd gesproken.

Het gaat om een bedrag 112.000 euro voor Yvan Mayeur en 113.000 euro voor Pascale Peraïta. Dat geld moet teruggevorderd worden. "Dat is absoluut de vraag van deze commissie", zegt parlementslid Hannelore Goeman (SP.A). "Wij vinden het alleen maar getuigen van fatsoen dat ze zouden terugbetalen. Het is wel zeer de vraag of we hen daartoe kunnen verplichten."

Het onderzoeksrapport naar het schandaal schetst een vernietigend beeld van het bestuur bij Samusocial. Er werden in totaal 30 aanbevelingen geformuleerd om dergelijke schandalen in de toekomst te voorkomen. Naast de terugbetaling van de onterechte vergoedingen gaat het ook over transparantie.

"Er komt veel meer transparantie", zegt Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete (Groen). "Er komt meer openheid maar ook meer controle. Er komen controlemechanismen die ervoor zorgen dat een VZW die niet in orde is ook geen subsidies kan ontvangen." Verstraete zegt verder er vertrouwen in te hebben dat als de aanbevelingen worden er geen nieuwe schandalen zoals dat van Samusocial zullen opduiken.