Bewoner studentenhome UGent filmt studente in doucheruimte

Een studente heeft in de gemeenschappelijke doucheruimte van studentenhome Vermeylen in Gent een student betrapt toen hij haar probeerde te filmen met zijn gsm.

"De student filmde met zijn gsm in de cabines van de gemeenschappelijke doucheruimtes. Hij filmde onder de cabine en werd betrapt door zijn slachtoffer. Zij heeft hem onmiddellijk geconfronteerd, heeft de universiteit verwittigd en een klacht ingediend bij de politie. We hebben hem onmiddellijk de toegang tot home Vermeylen ontzegd en bij uitbreiding ook tot alle andere homes van de UGent. Zijn toegangsbadge werd afgenomen", zegt woordvoerster Tine Dezeure van de UGent.

Het gaat om een "bewarende ordemaatregel", zegt Dezeure. "Er loopt nog een onderzoek bij politie en parket. De chemiestudent woonde in de home, maar heeft nu geen toegang meer, in afwachting van een definitief onderzoek. In dat onderzoek zal hij gehoord worden en kan er eventueel een tuchtsanctie opgelegd worden. Dat kan een terechtwijzing, een voorlopige schorsing of, in het ergste geval, een definitieve verwijdering zijn."

In de studentenhome Vermeylen, vlakbij de Overpoortstraat, zitten ongeveer 450 studenten op kot. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. "De man is voor de parketmagistraat verschenen en hij kreeg onmiddellijk voorwaarden opgelegd. Eén van de voorwaarden van het parket is dat hij onmiddellijk de home diende te verlaten. Het onderzoek loopt volop", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.