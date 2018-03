Björn Soenens over Trumps ontmoeting met protesterende studenten: "Bijeenkomst vol pijn, verdriet en woede"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een delegatie van studenten ontvangen in het Witte Huis. Trump stelde enkele maatregelen voor om schietpartijen in scholen uit de wereld te helpen. "De vraag is of er verandering komt in de wapenwetgeving. De voorstellen van Trump zijn marginale maatregelen. Wat we wel zien is dat het studentenprotest vijftig jaar na mei 68 een niet te stuiten beweging lijkt", meldt Björn Soenens.