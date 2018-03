Brigitte Bardot doneert aan "Antwerps" olifantenrusthuis in Frankrijk

Elephant Haven

Sofie Goetghebeur en Tony Verhulst zijn blij verrast met de schenking en de extra aandacht die hun project "Elephant Haven" krijgt. Eind dit jaar hopen ze drie olifanten te kunnen ontvangen in Limousin, midden-Frankrijk. Oudere olifanten die geen plek vinden in de zoo of die niet meer kunnen optreden in het circus worden er opgevangen. Ze hopen in de toekomst nog te kunnen uitbreiden.

Stallen

De Fondation Brigitte Bardot schenkt 350.000 euro, geld dat zal gebruikt worden voor de inrichting van de oliftantenstallen. Begin april starten de werken, eind juli hopen ze klaar te zijn. D