Celstraffen tot drie jaar voor fraude met tankkaarten

De fraude kwam pas een maand later aan het licht toen een viswinkel uit Essen facturen kreeg met extreem hoge bedragen. Ook waren honderden liters ineens getankt. Dat was opvallend aangezien geen enkel voertuig van de vishandel zo een grote tank heeft.

Snel werd de link gelegd met een inbraak in hun voertuigen, een maand eerder. Er leek toen niets gestolen, maar wellicht hadden de daders de tankkaarten gekopieerd.

Een van de daders werd in 2016 gearresteerd, toen hij met een gekopieerde kaart van de vishandel aan het tanken was. De politie vond ook een groot vat van duizend liter in zijn bestelwagen. Al snel kon de politie dankzij deze arrestatie de andere daders vatten.

De rechtbank van Antwerpen veroordeelde de mannen tot celstraffen van vijftien maanden met uitstel tot drie jaar effectief. De drie bedrijven, die slachtoffer werden van de tankkaartfraude, kregen een fikse schadevergoeding toegekend.