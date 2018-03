De gruwelvideo van Hardy: hoe moeten nabestaanden en slachtoffers daarmee omgaan?

Het is best uitzonderlijk dat er beelden zijn van een moord, laat staan beelden die de dader zelf maakte. Justitieassistente Chris Naegels maakte het zelf nog nooit mee. Zij begeleidt al 20 jaar slachtoffers en nabestaanden voor slachtofferonthaal. Ook bij dit proces is ze betrokken. "Expliciete foto's komen natuurlijk wel vaak voor", zegt Naegels. Ook dat krijgen slachtoffers vaak te zien op het proces. En vaak willen ze die ook zélf zien. "Mensen zijn vooral op zoek naar de waarheid", merkt Naegels.

To watch or not to watch

Is het nu een goed idee om naar zo'n video te kijken als nabestaande of slachtoffer? Zelfs de advocaten van de burgerlijke partijen verschillen van mening. De ene raadt aan om de zittingszaal te verlaten, om nachtmerries te vermijden, de andere raadt net aan om wél te kijken, als deel van het verwerkingsproces.

"Het is vooral belangrijk om de mensen goed voor te bereiden. Als er de mogelijkheid is om nog vóór het proces dingen te zien, kan hen dat bijvoorbeeld helpen. Dan moet je dat veel minder in een publiek forum zien, want dat is erg intimiderend", blijkt uit de ervaringen van Naegels. "In die zin kan er veel gebeuren bij de begeleiding bij de inzage van het dossier." De eerste schok moet er dus al geweest zijn vóór het proces.

Want het is heel erg duidelijk dat nabestaanden en slachtoffers vaak de nood hebben om de beelden te zien. "Als ik moet schatten, denk ik dat zo'n 90 procent van die mensen het liever wél ziet", zegt Naegels. "Vooral nabestaanden, zij willen weten wat er precies met hun naaste is gebeurd. Als dat niet zeker is, vullen ze dat vaak in met fantasie, en soms is dat nog erger dan de werkelijkheid. Daarom kan het beter zijn om te kijken. Meestal gaan wij eerst al kijken naar de beelden, om dan te beschrijven wat er te zien is. Dan kunnen ze een keuze maken."