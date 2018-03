Bart Tommelein tevreden: de Vlaamse cijfers ogen rooskleuriger dan verwacht

Vlaanderen had vorig jaar een groter begrotingsoverschot dan verwacht: 361 miljoen euro. In december was er nog een raming van 170 miljoen euro.

Het overschot is onder meer te danken aan betere inkomsten uit de erfbelastingen en sommige uitgaven die lager uitvallen dan verwacht.

"Het valt inderdaad beter mee dan gedacht", zegt minister van Begroting Bart Tommelein. "Dat betekent dus dat we een zeer goed resultaat kunnen neerleggen."

Maar als u dacht dat de Vlaamse ministers nu meer geld te besteden krijgen, hebt u het mis. "Dat betekent dat wij dit overschot niet voor andere dingen kunnen gebruiken, maar dat wij dat voor de schuldafbouw moeten gebruiken", zegt Tommelein. De Vlaams schuldenberg krimpt dus een beetje.