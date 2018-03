Elisabeth Gyselbrecht schenkt vader André vergiffenis: "Hij deed het om mij en de kinderen te beschermen"

Els Gauquie, de advocate van Elisabeth Gyselbrecht, beschreef hoe de weduwe van Stijn Saelens op verschillende manieren meewerkte aan het onderzoek: "Zij is in wezen de hoofdinspecteur van het onderzoek en zij is de eerste rechter van haar vader. Hij heeft van haar een weduwe gemaakt." Na de moord heeft Gyselbrecht haar man heel lang gemist, zei de advocate: "Lang was ze ervan overtuigd dat ze nooit van iemand anders zou kunnen houden. Maar dan komt ze in 2015 te weten dat haar man in Australië een vrouw verkrachtte. De vrouw geeft haar bepaalde details waardoor ze haar meteen gelooft. Een jaar later, in 2016, komen er stukken in het dossier waaruit blijkt dat Stijn Saelens als kind van 12 werd opgenomen in de jeugdpsychiatrie, wegens grensoverschrijdend gedrag. Ook dat wist Elisabeth niet en stilaan begon ze zich af te vragen: wat weet ik nog allemaal niet?"

Elisabeth Gyselbrecht neemt zelf het woord: "Ik was verblind uit liefde voor Stijn"

Elisabeth Gyselbrecht nam uiteindelijk ook zelf het woord: “Ik wens te zeggen dat ik Stijn ongelofelijk graag gezien heb, hij heeft nog altijd een bijzondere plaats in mijn hart. Ik was verblind uit liefde voor hem. Had ik toen geweten wat ik nu weet, dan had ik andere beslissingen genomen. Ik begrijp waarom mijn vader zo ongerust was, waarom hij zich zorgen maakte om mij en om de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken omdat ik weet dat wat hij deed niet uit eigenbelang was, hij deed het om mij en de kinderen te beschermen.” Ze vraagt dan ook een milde straf voor haar vader.

Elisabeth Gyselbrecht

Daarmee schaart Elisabeth Gyselbrecht zich achter de verklaringen van haar vader. Die zegt dat hij zijn schoonzoon heeft laten vermoorden, omdat die zijn eigen kinderen zou hebben misbruikt. Opvallend: Elisabeth en haar nieuwe partner zitten op de bank achter haar advocaten. Het is de eerste keer dat ze dat doet. Toen ze in het verleden zittingen volgde, deed ze dat altijd vanop de publieksbanken in de zittingszaal.

"André, u heeft uw dochter veel verdriet gedaan"

Daarvoor had Luc Arnou, de andere advocaat van Elisabeth Gyselbrecht, zich tot haar vader gericht: "André, u heeft uw dochter massaal veel verdriet gedaan met uw beslissing. Elisabeth zou u graag blind geloven, ze heeft u altijd geloofd. Maar toen ze u kwam opzoeken in de gevangenis zei u: "Ik heb het niet gedaan"." "André, u heeft gelogen en ik begrijp waarom u loog. Begin het maar eens uit te leggen aan uw dochter en uw kleinkinderen dat u haar man, hun vader liet vermoorden. U zat verstrikt in uw eigen leugens. Elisabeth is nu voorzichtig, ze gelooft uw verklaringen niet meer blind. Nu wil ze weten wie wat gedaan heeft, wie wat beslist heeft, ze wil de waarheid kennen."

Gisteren kwam aan het licht dat de ouders van Stijn Saelens geen contact meer hebben met hun kleinkinderen, de kinderen van hun vermoorde zoon. De advocaat van Elisabeth Gyselbrecht legt uit hoe dat komt. Het kwam tot een breuk met de ouders van Stijn Saelens toen zij eisten dat Elisabeth haar kinderen zou vertellen dat hun grootvader hun papa vermoord had, maar in 2012 was dat helemaal nog niet zeker, André Gyselbrecht heeft die moord pas vorig jaar bekend.

Hoe gaat het nu met de kinderen? "Goed"