Delbeke niet langer hoogste Europese klimaatambtenaar

De Commissie maakte woensdag een hele reeks benoemingen binnen haar topmanagement bekend. De 64-jarige Delbeke wordt aan het hoofd van het directoraat-generaal Klimaat vervangen door de Italiaan Mauro Petriccione. De Belg wordt adviseur buiten dienst bij de interne denktank van de Commissie.

De overstap komt niet als een verrassing voor Delbeke. Op een jaar van zijn pensioen gaat hij bij een Europese denktank aan de slag, waar hij met dezelfde thema's bezig zal kunnen blijven.

Met Delbeke verliest België een stem met autoriteit binnen de Commissie. Hij is sinds 1986 aan de slag bij het dagelijks bestuur van de Europese Unie en leidt het directoraat-generaal Klimaat sinds de oprichting ervan in 2010. De gastprofessor aan de KU Leuven staat te boek als een van de architecten van het Europese klimaatbeleid, dat wereldwijd een referentie is. Zo speelde Delbeke onder meer een sleutelrol bij de ontwikkeling van een Europees systeem voor uitstootrechten, de promotie van hernieuwbare energie­bronnen en Europese wetgeving over voertuigen en brandstoffen. De Belg was ook jarenlang hoofdonderhandelaar van de Commissie op internationale klimaatconferenties.

De Commissie maakte ook bekend dat de Belg Koen Doens wordt benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Doens werkte voor Buitenlandse Zaken voor hij in 2004 naar de Europese Commissie overstapte. Onder voorzitter José Manuel Barroso was hij hoofd van de persdienst van de Commissie.