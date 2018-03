Deze 20 boeken maken kans op de Europese Literatuurprijs 2018

Twintig romans die uit 9 verschillende talen naar het Nederlands zijn vertaald en in 2017 zijn verschenen: die maken dit jaar kans op de Europese Literatuurprijs, een prijs die sinds 2011 bestaat en elk jaar een anderstalige auteur én haar of zijn vertaler bekroont voor een boek dat ook in het Nederlands is verschenen.

De longlist is samengesteld door deze 11 onafhankelijke boekhandels in Nederland:

De shortlist wordt op 28 juni bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Spui25 in Amsterdam. Een vakjury onder leiding van Anna Anquist zal die lijst samenstellen. Op de titel van het winnende boek is het wachten tot begin november. De winnaar krijgt 10.000 euro, haar of zijn vertaler 5.000 euro.

De Europese Literatuurprijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum Spui25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en de De Lancey & De La Hanty Foundation. Vorig jaar ging "Verdriet is het ding met veren" van Max Porter met de prijs aan de haal in een vertaling uit het Engels door Saskia van der Lingen (De Bezige Bij).