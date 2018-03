Dienst intensieve zorg ASZ Geraardsbergen dicht door schimmel

Vorige week merkten mensen van de dienst op dat er een vochtgeur hing op de afdeling intensieve zorg. Meteen werden stalen genomen en uit de resultaten blijkt dat er effectief een vochtprobleem is en dat er ook een schimmel aanwezig is: Aspergillus. Volgens woordvoerster Dorien Buyst gaat het om een schimmel die niet schadelijk is voor gezonde mensen, maar mogelijk wel voor mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben.



Aspergillus

Aspergillus is een schimmel die overal kan worden teruggevonden: in aarde, water en in de lucht. De schimmel vermenigvuldigt zich door sporen die vrijkomen van de schimmeldraden en via de lucht getransporteerd worden. Via inademing kunnen dergelijke sporen terechtkomen in de luchtwegen. Voor gezonde mensen met een goed werkend immuunsysteem is dat onschadelijk. De sporen worden meestal vernietigd door cellen van het immuunsysteem zelf. Maar voor mensen met een onderdrukt immuunsysteem (bv. transplantpatiënten en patiënten die chemotherapie krijgen) kunnen de sporen wel gevaarlijk zijn en aanleiding geven tot een infectie die zich meestal manifesteert ter hoogte van de longen.



Evacuatie

Uit voorzorg werd meteen beslist om de dienst intensieve zorg te evacueren. Vier patiënten konden meteen naar een gewone kamer gebracht worden. Twee patiënten werden overgebracht naar de dienst intensieve zorg op de campus Aalst. De patiënten die de afgelopen maanden op de dienst verbleven hebben, zijn onderzocht en niemand daarvan bleek besmet met de schimmel.

De dienst zal voor onbepaalde tijd dicht blijven, zodat de vochtinsijpeling opgespoord en aangepakt kan worden. Zo lang zullen patiënten opgevangen worden op de campus in Aalst of in een van de omliggende ziekenhuizen. Hoelang de dienst gesloten zal blijven, is nog niet duidelijk.

Patiënten die vragen hebben over hun specifieke situatie kunnen contact opnemen met de arts Infectiepreventie op het nummer 053 76 46 76.