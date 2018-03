Dinky is 70 centimeter hoog. Ze zal voor Monique dezelfde functie invullen als een blindengeleidehond. Het is voor het eerst in Europa dat iemand met een visuele beperking zich zal laten helpen door een paardje.

Samen joggen en wandelen

Monique zal Dinky vooral meenemen als ze gaat joggen en wandelen in het bos. Op dit moment wordt het minipaardje nog getraind in Tongeren. In september trekt Dinky naar Brugge. Monique betaalt er zo'n 28.000 euro voor. Dat is duur, maar een blindengeleidepaard kan iemand veel langer helpen dan een hond, tot zo'n 30 jaar.

Garage wordt stalletje

Monique heeft thuis een mooie garage die ze zal omtoveren tot een gezellig stalletje. Ze zal Dinky ook meenemen naar de supermarkt bijvoorbeeld.